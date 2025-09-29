Kryetari Basha priti në takim ambasadorin e Hungarisë

Kryetari i Kuvendit të Republikës së Kosovës, Dimal Basha, ka pritur sot në një takim ambasadorin e Hungarisë në Kosovë, Lászlo István Dux. Gjatë takimit u diskutua për zhvillimet aktuale në vend, marrëdhëniet dypalëshe dhe intensifikimin e bashkëpunimit ndërmjet dy shteteve.
Sipas njoftimit nga zyra e Kryetarit të Kuvendit, biseda u fokusua në forcimin e bashkëpunimit ndërmjet institucioneve të Kosovës dhe Hungarisë, me theks të veçantë në rritjen e ndërveprimit në nivel të komisioneve të përbashkëta parlamentare.
“Kryetari Basha dhe ambasadori Dux zhvilluan bisedë përmbajtjesore për bashkëpunimin e mirë mes popujve dhe institucioneve të të dyja shteteve, me theks të veçantë në rritjen e ndërveprimit në nivel të komisioneve të përbashkëta”, thuhet në komunikatë.
Ambasadori hungarez i dorëzoi kryetarit Basha një letër urimi nga homologu i tij hungarez dhe e ftoi atë të marrë pjesë në Takimin e Kryetarëve të Kuvendeve të Evropës Juglindore, që do të mbahet në nëntor të këtij viti.
Kryetari Basha e falënderoi ambasadorin Dux për mbështetjen e vazhdueshme që Hungaria i ka dhënë Kosovës në rrugëtimin e saj drejt integrimit evropian, si dhe për kontributin e trupave hungareze në kuadër të misionit të KFOR-it.
“Shprehim mirënjohje për shërbimin në funksion të paqes dhe sigurisë nga trupat hungareze në Kosovë. I shpreh keqardhjen për lëndimet që ushtarët hungarezë pësuan në sulmin kriminal të vitit 2023 në veri të vendit,” tha Basha.
Një tjetër temë e rëndësishme e diskutimit ishte Programi i Bursave “Stipendium Hungaricum”, përmes të cilit shumë studentë kosovarë kanë përfituar nga mundësitë akademike në Hungari.
“Ky program ka hapur horizonte të reja në rrugëtimin profesional dhe akademik të studentëve tanë dhe ka ndërtuar ura miqësie përmes njohjes së ndërsjellë të kulturave dhe traditave tona,” u shpreh kryetari i Kuvendit.
Në përmbyllje të takimit, të dyja palët konfirmuan vullnetin për të thelluar më tej partneritetin dypalësh.
“Qëndrimi ynë i përbashkët është se Kosova dhe Hungaria do të vazhdojnë ta thellojnë partneritetin në shërbim të stabilitetit rajonal dhe të ardhmes sonë evropiane,” theksoi Basha.