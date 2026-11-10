Maqedonci: Buxheti për mbrojtjen në vitin 2027 arrin mbi 224 milionë euro

Ministri i Mbrojtjes, Ejup Maqedonci, e ka cilësuar si më të lartin në historinë e Ministrisë së Mbrojtjes dhe Ushtrisë së Kosovës buxhetin e planifikuar për mbrojtjen në vitin 2027.
Përmes një postimi në Facebook, Maqedonci ka bërë të ditur se buxheti për mbrojtjen e Republikës së Kosovës për vitin 2027 është planifikuar të jetë 224 milionë e 168 mijë e 705 euro.
Sipas tij, përmes këtij buxheti do të vazhdojnë investimet në modernizimin e Forcës së Sigurisë së Kosovës, furnizimin me pajisje dhe sisteme moderne ushtarake, si dhe në ngritjen e kapaciteteve operacionale dhe zhvillimin e infrastrukturës mbrojtëse.
“Buxheti për mbrojtjen e Republikës së Kosovës për vitin 2027 është planifikuar të jetë 224,168,705 euro, më i larti në historinë e Ministrisë së Mbrojtjes dhe Ushtrisë së Kosovës”, ka shkruar Maqedonci.