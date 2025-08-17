“Ku qëndron sekreti”, iPhone juaj do të duket sikur punon më shpejt

Dizajni i ri i iOS 26 sjell me vete animacione të reja, së bashku me teknologjinë Liquid Glass. Në versionin beta 6, Apple për herë të parë pas shumë vitesh ka rishikuar plotësisht animacionet e hapjes së aplikacioneve.
Tani, aplikacionet hapen në ekran të plotë shumë më shpejt se më parë, të shoqëruara me një efekt të lehtë “përkuljeje” që kujton mënyrën si zvogëlohen dritaret në “dock” te Mac-u. Shpejtësia më e madhe e animacionit bën një ndryshim të madh – iOS 26 me të vërtetë jep përshtypjen se iPhone-i juaj është bërë më i shpejtë, edhe kur bëhet fjalë për modele disa vjeçare.
Përdoruesit i pëlqejnë përditësimet e sistemit operativ që e optimizojnë sistemin dhe përmirësojnë performancën. Edhe pse performanca reale e pajisjes suaj mbetet e pandryshuar, ajo që ka rëndësi është perceptimi – iluzioni që krijojnë animacionet e reja është se telefoni është dukshëm më i shpejtë, raporton 9to5Mac.
Është interesante që ndryshimi i vërtetë në kohën totale të animacionit është relativisht i vogël – vetëm rreth 150 milisekonda – por ndryshimi më i madh është në ritmin e animacionit. Në iOS 26, aplikacionet “shfaqen” shumë më shpejt, duke u zgjeruar në ekran pothuajse menjëherë, shumë më shpejt se në iOS 18.
Ky ndryshim është shumë i mirëpritur dhe duket veçanërisht mirë në pajisjet moderne iPhone me ekrane ProMotion me frekuencë të lartë rifreskimi, për një përvojë përdorimi sa më të mirë.