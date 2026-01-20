Kujt iu hoqën e kujt iu shtuan votat në LDK pas rinumërimit të deritashëm?

Vendimi i KQZ-së për rinumërim, ka nxjerr na pah parregullësi dhe devijim të vullnetit të qytetarëve të shprehur me votë në zgjedhjet e 28 dhjetorit.
Në secilin subjekt janë prekur votat e kandidatëve për deputetë.
Por, si qëndron situata në Lidhjen Demokratike të Kosovës?
Kryetari i këtij subjekti, Lumir Abdixhiku nga rinumërimi i deritashëm i janë hequr 12 vota. Në minus është edhe Avdullah Hoti më 65 sosh. Më së shumti deri tashti i janë hequr Xhavit Ukës afro 1 mijë e 600, i pasuar nga Driton Selamanaj me 1048 dhe Anton Quni me minus 531 vota.
Minus vota kanë edhe Visar Azemi, Arben Gashi dhe kandidatë të tjerë. Ndërsa votat pas rinumërit të deritashëm i janë shtuar më së shumti Paris Gurit 250 dhe Gëzim Gazrollit 137.
Hykmete Bajramit dhe Ukë Rugovës nga 84 sosh. Në plus janë edhe Doarsa Kica-Xhelili, Kujtim Shala, Lutfi Haziri e Janina Ymeri./