“Kumbara” i Inteligjencës Artificiale thotë se ekziston vetëm një mënyrë për të parandaluar dominimin e saj mbi njerëzit

Geoffrey Hinton, i njohur si “kumbara” i Inteligjencës Artificiale, ka frikë se teknologjia që ai ndihmoi të krijohej mund të shkatërrojë njerëzimin.
Hinton është fitues i Çmimit Nobel në shkencë dhe ishte drejtor në Google.
Ai më parë ka paralajmëruar për një shans prej 10 deri në 20% që Al të shkatërrojë njerëzimin.
“Nuk do të funksionojë. Inteligjenca Artificiale do të jetë shumë më e zgjuar se ne. Do të ketë mënyra të ndryshme për të na kapërcyer”, tha ai në konferencën e industrisë Ai4 në Las Vegas.
Sipas tij, Al mund të kontrollojë njerëzit në të njëjtën mënyrë që një i rritur mund ta tundojë një trevjeçar me ëmbëlsira.
Andaj, ai mbështet një zgjidhje interesante – përfshirjen e “instinkteve të nënës” në Al në mënyrë që ajo të mund të kujdeset vërtet për njerëzit, edhe kur është më e fuqishme dhe më e zgjuar se ata.
Si argument në mbështetje të këtij qëndrimi, ai iu referua faktit se nënat kanë një instinkt dhe janë nën presion shoqëror për t’u kujdesur për fëmijët e tyre.
Ai pranon se edhe ai vetë nuk e ka të qartë se si është teknikisht e mundur, por pohon se ekspertët tashmë po punojnë për këtë, shkruan CNN.
Ndryshe, Emmett Shear, ish-drejtor ekzekutiv i përkohshëm i OpenAI, mjeti i të cilit i Al është ChatGPT, tha se nuk ishte i befasuar që disa sisteme me Al.
“Kjo po ndodh gjatë gjithë kohës dhe nuk do të ndalet së ndodhuri. Inteligjenca Artificiale është relativisht e dobët tani, por po forcohet shumë shpejt”, vuri në dukje Shear, i cili aktualisht është drejtor i startup-it Softmax.
Ai është i mendimit se në vend që të përfshihen vlerat njerëzore në sistemet e Al,do të ishte më e mençur të vendoset bashkëpunim midis njerëzve dhe Al.
Ndryshe, shumë ekspertë presin që në vitet e ardhshme Inteligjenca Artificiale do të jetë superinteligjente (AGI), pra do të jetë në gjendje të mësojë në mënyrë të pavarur.
Hinton më parë supozoi se do të duheshin midis 30 dhe 50 vjet, por tani ai supozon se do të ndodhë më shpejt.
“Një vlerësim i arsyeshëm është se kjo do të ndodhë brenda pesë deri në 20 vjetësh”, shton ai.
Edhe pse shqetësohet për atë që do të shkojë keq, ai shpreson se kjo do të hapë rrugën për përparime mjekësore.
Përveç kësaj, ai nuk beson se Al do t’i bëjë njerëzit të pavdekshëm.
“Nuk besoj se do të jetojmë përgjithmonë. Jeta e përjetshme do të ishte një gabim. A doni që bota të drejtohet nga burra të bardhë 200-vjeçarë”, tha Hinton.