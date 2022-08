Kur nga Kasapët marrim dituri !

Mushkni t’ zeza mushkni t’ bardha.

Nuk ka mushkni t’ zeza.

Ato qe i blejne ne mishtore per mushkni t’ zeza, qenkan Melqi!!!

Mirepo, Kasapët na kane mesu keshtu.

E jo Veterinaret.

E jo Mjeket.

Dihet pse.

Ky eshte problemi.

Qe ne marrim dituri nga jo kompetentet.

Nga analistet jo profesioniste, ne vend se nga Akademikek e Vertete.

Keshtu eshte kur shpesh edhe Diturite tjera i kemi marre nga kasapet.

Nga kasapet e historise.

Nga kasalet e letersise.

Nfa kasapet e biologjise.

Nfa kasapet e revolucioneve.

Nga kasapet e filozofise.

Nga kasapet e ideologjive.

Nga kasapet komunist.

Nga kasapet serb.

Nga kasapet greke.

Nga kasapet lindor, perendimor.

Nga kasapet kemaliste, enveriste!

E jo nga Dijetaret.

Mushkeri t’ zeza nuk ka.

Por, kasapi nuk ka dite me dallu çka eshte melçia.

I ka thone mushkni e zeze.

Edhe populli i ka thone mushkni e zeze.

Dhe, t ‘gjithe i kemi thone mushkni e zeze.

Ky eshte defekti.

Njejte eshte per cdo lemi.

Prandaj nuk dime.

Prandaj gabojme.

Prandaj nuk mirremi vesh.

Se,

Ne, kohe te gjate kemi mesuar dhe ende mesojme nga kasapet e diturise!

Per shqiperi kemi mesu nga kasapet e shqiperise.

Per histori nga kasapet e historise.

Per politike nga kasapet e politikes.

Per Fe, Per Drejtesi, Ekonomi, Politike, Filozofi, Sociologji, Psikologji,

Nga Banalistet.

Nga Burdushat!

Sepse,

Keta favorizohen.

Ketyre ju kane dhene mikrofonin.

Populli i marrë shkon pas zhurmes e jo pas Diturise!!

Nga: Ubejd Gashi