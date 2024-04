Diktatori kinez Mao Zedong dhe vrasja e zogjëve në 1958

Diktatori komunist Kinez Mao Zedong in vitin 1958 urdhëroi popullin kinez të vrisnin zogjtë që të mos të hanin të mbjellurat.

Atë vit shumicën e zogjëve i vranë por numri i insekteve u rrit aq shume – si rezultat i mungeses se zogjëve, keshtu që insektet hëngrën të gjitha të mbjellurat e atij viti. Po ne të njejtin vit vdiqen nga uria rreth 45 milionë kinez si rezultat i mungeses se korrurave.



Një fjalë profetike thote se po mos të ishin kafshët, nuk do të kishte fare reshje. Dmth, që kafshët janë në situatë më të privilegjuar, më të favorshme dhe më të meritueshme se njeriu, në raport me Zotin. Pra, njerëzit i prek mëshira e Zotit për shkak të kafshëve, e jo se njeriu është ai që e gënjen mendja.

Azem Kovaçi. Prill 2024