Tre lloj njerëzish nuk kanë për t’u dëshpëruar në dynja e as në ahiret:

1- Kush e lexon Kur’anin dhe vepron me të: “Nuk ta kemi zbritur Kur’anin për të të dëshpëruar..!” – (Kur’ani, TaHa: 2)

2- Kush lutet kur është mirë dhe kur është në vështirësi: “E, nuk kam qenë me lutjen Tënde, o Zoti im, i dëshpëruar!” – (Kur’ani, Merjem: 4)

3- Kush sillet mirë me prindërit e tij: “Respektues i nënës, e nuk më ka bërë mendjemadh, të dëshpëruar..!” – (Kur’ani, Merjem: 32)

Dr. Ahmed I. El-Misaravi

Nga: Hoxhë Lavdrim Hamja

