Palestinë: Këtu janë disa nga zhvillimet më të fundit

Hamasi ka konfirmuar se do të dërgojë një delegacion të kryesuar nga udhëheqësi i lartë Khalil al-Hayya në Kajro sot për të “përfunduar” negociatat e ndërmjetësuara me Izraelin.

OKB-ja ka raportuar se një nga autokolonat e saj që transportonte ndihma nga Jordania në Gaza kishte një ngarkesë me ndihma ushqimore të vandalizuar nga kolonët izraelitë kur kalonte me makinë nëpër Bregun Perëndimor të pushtuar.

Kreu i UNRWA, Philippe Lazzarini, i ka bërë thirrje Izraelit që të lejojë gazetarët ndërkombëtarë të bashkohen me kolegët e tyre palestinezë në Gaza për të raportuar mbi luftën.

Gjykata Ndërkombëtare Penale ka kërkuar t’i jepet fund kërcënimeve për “hakmarrje” ndërsa shqyrton nëse do të lëshojë urdhër-arrest për zyrtarët e lartë izraelitë.

Me më shumë se 2,400 studentë të arrestuar në protestat pro Palestinës nëpër universitetet amerikane, disa shkolla po arrijnë marrëveshje me studentët për të shmangur përçarjet e mëtejshme.

Qindra mijëra njerëz “në rrezik të menjëhershëm të vdekjes” nëse Izraeli kryen pushtimin tokësor të Rafahut, thotë Zyra e OKB-së për Koordinimin e Çështjeve Humanitare.

Forcat izraelite përdorin buldozer dhe ekskavator për të shkatërruar shtëpinë e rrethuar në Deir al-Ghusun

Të paktën 34,622 palestinezë janë vrarë dhe 77,867 janë plagosur në sulmet izraelite në Gaza që nga 7 tetori. Numri i të vdekurve në Izrael nga sulmet e Hamasit të 7 tetorit është 1,139 me dhjetëra njerëz ende të mbajtur rob.

Israel invading forces are moving in heavy demolition equipment in Tulkarm in the occupied West Bank…

Netanyahu has ordered the demolition of over 3,500 Palestinian homes that will be used for settlements…

We are witnessing a genocide of a nation in real time…🇵🇸💔 pic.twitter.com/h0L51O5fbO

— Pelham (@Resist_05) May 4, 2024