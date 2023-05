Kurani libri më i lexuar në botë derisa Turqia ndër vendet që lexojnë më së shumti libra

Sipas të dhënave të Indeksit “World Culture Score” me bazë në Mbretërinë e Bashkuar, janë përcaktuar vendet që lexojnë më shumë libra në botë.

Ndër 10 vendet që lexojnë më shumë libra në botë, 6 janë nga Azia dhe 4 janë nga Evropa. Turqia është ndër vendet që lexojnë më shumë libra.

Në vitin 1995, UNECSO shpalli 23 Prillin “Ditën Botërore të Librit dhe të Drejtës së Autorit”. Data e vdekjes së dy shkrimtarëve të rëndësishëm, si Miguel de Cervantes dhe William Shakespeare, ishte efektive në zgjedhjet e 23 prillit. Kështu u përcaktua Dita e Librit të Ëndrrave.

Dita Botërore e Librit synohet prej 28 vitesh në më shumë se 100 vende për të fituar zakonin e leximit dhe njohjen e fëmijëve me librat.

UNESCO zgjedh çdo vit një Kryeqytet të ri Botëror të Librit. Këtë vit, Akra, kryeqyteti i vendit afrikan Gana, u zgjodh si Kryeqyteti Botëror i Librit.

Në Turqi, 23 Prilli festohet edhe si Java e Bibliotekave si pjesë e Ditës së Sovranitetit Kombëtar dhe të Fëmijëve dhe Ditës Botërore të Librit dhe të Drejtës së Autorit.

Sipas Indeksit “World Culture Score”, India është vendi që lexon më shumë libra në botë, e ndjekur nga Tajlanda dhe Kina.

Ky indeks përcaktohet në bazë të kohës mesatare që qytetarët kalojnë duke lexuar në javë. Përveç librave të shtypur, në vlerësim përfshihen edhe gazetat, revistat dhe përmbajtjet e shkruara online.

Çdo qytetar në Indi lexon mesatarisht 10 orë e 42 minuta në javë, ndërkohë, 9 orë e 24 minuta në Tajlandë dhe 8 orë në Kinë.

Vendet që lexojnë më shumë libra në botë janë Filipinet (7 orë 36 minuta), Egjipti (7 orë 30 minuta), Çekia (7 orë 24 minuta), Suedia (7 orë 6 minuta), Franca (6 orë 54 minuta). ), Hungaria (6 orë) orë 48 minuta) dhe Arabia Saudite (6 orë 48 minuta).

Me përparimin e teknologjisë, librat audio po bëhen shumë të njohur. Sipas të dhënave nga kompania editoriale me bazë në SHBA, “Global English Editing”, 66 për qind e lexuesve në mbarë botën preferojnë të lexojnë libra të shtypur.

Librat më të lexuar në botë janë Kurani dhe Bibla. Libri “Don Kishoti” i Miguel de Cervantes dhe seria “Harry Potter” e JK Rowling janë ndër veprat letrare më të lexuara në botë.

Libra të tjerë më të lexuar në botë janë: “A Tale of Two Cities” të Charles Dickens, trilogjia “Lord of the Rings” e JRR Tolkien, “Princi i vogël” i Antoine de Saint-Exupery, “Alice in Wonderland” i Lewis Carroll dhe Agatha Listed me veprat e Christie’s “10 zezakët e vegjël”. /rtvbesa

