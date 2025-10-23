Kurti dhe Haddad diskutojnë për marrëdhëniet Kosovë–Francë, sigurinë dhe integrimin evropian

Kryeministri në detyrë i Kosovës, Albin Kurti, është takuar me ministrin francez për Evropën, Benjamin Haddad, në kuadër të Samitit të Procesit të Berlinit që po mbahet në Londër.
Përmes një postimi në platformën X, Kurti njoftoi se në takim është diskutuar për forcimin e marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Francës, çështjet e sigurisë, zhvillimet në rajon si dhe përparimin e Kosovës drejt integrimit në Bashkimin Evropian.
“U takova me ministrin francez për Evropën, Benjamin Haddad, në kuadër të Samitit të Procesit të Berlinit në Londër. Diskutuam forcimin e lidhjeve Kosovë-Francë, sigurinë, zhvillimet rajonale dhe integrimin në BE. Jam mirënjohës për mbështetjen e Francës si një anëtare kyçe e BE-së dhe për vlerat tona të përbashkëta që udhëheqin partneritetin tonë,” ka shkruar Kurti.