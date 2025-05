Kurti fajëson opozitën për bllokim: Zgjidhja është votimi i fshehtë

Kryeministri në detyrë i Kosovës, Albin Kurti, mos konstituimin e Kuvendit, e ka cilësuar si pengesë të qëllimshme nga ana e opozitës.

Sa i përket kandidates për kryetare të Kuvendit Albulena Haxhiut në këtë proces, Kurti u shpreh se emri i saj nuk është aspak në diskutim dhe se bllokimi po bëhet nga opozita përmes refuzimit të votimit të fshehtë.

“Albulena Haxhiu nuk është as në pyetje, as në pikëpyetje. E përgjigja është votimi i fshehtë për çfarë opozita padrejtësisht dhe me dëm për shtetin e Kosovës po e pamundëson kuorumin”, tha Kurti në një deklarim për media pas fillimit të konferencës shkencore “Java e Albanologjisë.