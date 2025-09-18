Kurti iu drejtohet serbëve të Kosovës: Beogradi gënjen, Qeveria e Kosovës do t’iu mbrojë

Kryeministri në detyrë i Kosovës, Albin Kurti përmes një videomesazhi drejtuar qytetarëve të komunitetit joshumicë serb në Kosovë, ka thënë se Begoradi zyrtarisht gënjen.
Ai ka thënë se Qeveria e Kosovës dhe institucionet e shtetërore do t’i mbrojnë serbët e Kosoës
“Beogradi zyrtar zyrtarisht gënjen. Qeveria e Kosovës dhe institucionet e tjera shtetërore do t’ju mbrojnë edhe prej tyre. Paqja dhe siguria juaj janë obligimi ynë. Në Kosovë nuk ekziston jotolerancë ndëretnike siç propagandojnë disa. Përkundrazi, ekziston bashkëpunimi, sidomos në ekonomi dhe në treg. Natyrisht, aty ku ka fitim ka edhe bashkëpunim, por ky bashkëpunim duhet të jetë ligjor dhe i rregullt. Megjithatë, duhet të pranojmë se ekziston një barrierë gjuhësore, pra fakti që gjithnjë e më pak shqiptarë flasin gjuhën serbe dhe anasjelltas”, ka thënë Kurti.
Kurti ka thënë se është me rëndësi që të luftohet për drejtësi dhe mirëqenie dhe ka premtuar investime të mëdha.
Ai ka thënë se për këtë do t’i bashkojë idetë edhe me vendet e BE-së, vendet e Quint-it dhe KFOR-in
“Ashtu si të gjithë qytetarëve të tjerë të Kosovës edhe juve ju takojnë shërbimet e institucioneve publike, dhe ju meritoni qasje të barabartë në të mirat e përbashkëta. Unë angazhohem për unitet dhe barazi. Sigurisht, dualizmi i sistemit shëndetësor dhe arsimor nuk është i qëndrueshëm. Është i nevojshëm inkorporimi i tyre dhe unifikimi. Këtë nuk dua ta bëj kundër jush apo pa ju. Gjatë mandatit tonë të ardhshëm, bashkë me të gjithë, përfshirë edhe kryetarët e ardhshëm të komunave, do të punojmë për inkorporimin e shëndetësisë dhe arsimit në një sistem të vetëm. Besoj se është e mundur të kemi sistem ligjor e të drejtë dhe që funksionon shumë më mirë. Dhe e dimë sa të domosdoshme janë investimet e mëdha. Brenda një procesi të tillë do t’i bashkojmë idetë, përvojat dhe forcat me partnerët tanë ndërkombëtarë: Bashkimin Evropian dhe përfaqësuesin e tij special për dialog, vendet e Quint-it dhe KFOR-in”, është shprheru Kurti.