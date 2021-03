Kurti: Ky është prioriteti im i parë si kryeministër

Ambasadorja e Luksemburgut në Kosovë Natacha Gomes, vizitoi VV-në, ku u prit nga kryetari i Lëvizjes, Albin Kurti, bashkë me deputetin e legjislaturës së re, Arben Vitia.

“Gomes e uroi kryetarin Kurti për fitoren në zgjedhje, dhe duke i uruar sukses të mëtejmë në punën e tij, shprehu interesimin e saj për përgatitjet që janë duke u bërë për formimin e institucioneve të reja, dhe për prioritetet e qeverisjes tonë. Kryeministri në ardhje, Kurti e falënderoi për urimin dhe vizitën”, ka njoftuar VV.

Në këtë takim Albin Kurti ka thënë se detyra e parë e ekzekutivit do të jetë menaxhimi me pandeminë, përkatësisht sigurimi sa më i shpejtë dhe në sasi sa më të madhe i vaksinës kundër Covid-19, për të cilën ripërsëriti që Kosova llogaritë në shtetet mike për ndihmë në atë drejtim.

“Si prioritet, Kurti shtroi çështjen e punësimit dhe drejtësisë, me luftimin e krimit dhe korrupsionit në qendër, duke nënvizuar që progresi në këto fusha është i domosdoshëm për një shtet të qëndrueshëm dhe funksional. Në fund të këtij takimi, me ambasadoren znj. Gomes, u pajtuam që me t’u konsoliduar qeveria e re, të aranzhojmë takime mes përfaqësuesve të lartë të vendeve tona, për bashkëpunim të mëtejmë e thellim të marrëdhënieve tona bilaterale”, thuhet ndër të tjera në njoftim.