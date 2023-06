Kurti me akuza për Prokurorinë: S’po marrin veprime për dhunën në veri

Kryeministri, Albin Kurti, e ka kritikuar Prokurorinë e Shtetit për mosreagim sa i përket ngjarjeve të fundit në veri.

Madje sipas tij, njëjtë sikur në rastin e barrikadave që ndodhen në dhjetorin e vitit të kaluar, Prokuroria s’ka marrë asnjë veprim edhe përkundër gjithë fotografive, videove e emrave të personave që kanë kryer “krime” gjatë 26 dhe 29 majit.

Kurti pohoi se këto grupe kriminale duhet të largohen, meqë shumë prej tyre janë nga Serbia me synim të destabilizimit.

“Grupet kriminale duhet të largohen. Sepse ka prej tyre që janë shumë nga Serbia, s’janë as të Kosovës. Vijnë në Kosovë që të tentojnë destabilizim. Largimi i tyre nga Kosova është kontribut për stabilitet. Natyrisht ata që kanë bërë krime duhet të përballen me drejtësinë. Dhe në këtë rast unë nuk e kuptoj Prokurorinë e Shtetit. Nuk e kuptoj se si është e mundur që përkundër gjithë atyre fotografive e video xhirimeve të shkeljes së ligjit e të krimeve, e të denoncimit me emër e mbiemër të gjithë atyre personave, s’ka veprime nga Prokuroria jonë. Është përsëritje e situatës së dhjetorit ë vitit të kaluar, ku 16 barrikada qëndruan për 3 javë ditë, asnjë aktakuzë. Tash sërish për 26 dhe 29 maj, nuk shohim veprime të Prokurorisë. Për mua mbetet e pakuptimtë se si është e mundur që të ketë kësi pasiviteti të Prokurorisë së shtetit, përkundër krimeve dhe shkeljeve që janë kryer. Nuk bëhet fjalë për njerëz që s’njihen, por që njihen nga sistemi i drejtësisë, sepse kanë qenë në burg më herët”, ka thënë Kurti.