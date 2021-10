Kurti në Samitin në Slloveni, pritet të arrihen marrëveshje

Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti, do të marrë sot pjesë në samitin e gjashtë vendeve të Ballkanit Perëndimor dhe Bashkimit Evropian në Slloveni.

Në Samiti i BE-së në Brdo të Sllovenisë diskuton për raportet me SHBA-në dhe Kinën si dhe mundësinë e zgjerimit të BE-së me vendet e Ballkanit Perëndimor.

Megjithëse në samitin e fundit në Berlin nuk u arrit asnjë marrëveshje, kësaj radhe edhe pas vizitës së presidentes së Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen në rajon do të tentohet sërish të nënshkruhet dakordimi i gjashtë shteteve rajonale për lëvizjen e lirë me ID karta dhe njohjen e diplomave.

Në samitin në Slloveni do të jetë edhe kancelarja e Gjermanisë, Angela Merkel.

Sllovenia kryeson aktualisht presidencën e radhës në BE.

Nga Qeveria e Kosovës thonë se në samitin e 6 tetorit do të mbështesin bashkëpunimin rajonal vetëm në kuadër të Procesit të Berlinit, ndërsa opozita dhe shoqëria civile kërkojnë përfaqësim të barabartë të Kosovës në nismat rajonale.

Zëdhënësi i Qeverisë së Kosovës, Përparim Kryeziu, ditë më parë ka thënë për KP se ekzekutivi veçse ka shprehur gatishmërinë për arritjen e dy marrëveshjeve, por gjithmonë mbi bazën e trajtimit të barabartë në mes vendeve nënshkruese.

“Kryeministri Kurti do të marrë pjesë në samitin e Ballkanit Perëndimor dhe Bashkimit Evropian që kësaj radhe do të mbahet në Slloveni. Në mbështesim bashkëpunim rajonal në kuadër të Procesit të Berlinit. Tashmë kemi shprehur gatishmërinë tonë për arritjen e marrëveshjeve për lëvizjen e lirë me ID karta dhe njohjen e diplomave, por gjithmonë mbi bazën e trajtimit të barabartë në mes vendeve nënshkruese dhe qytetarëve të saj”, ishte shprehur Kryeziu.

Pengesë e arritjes së ndonjë marrëveshje për bashkëpunim rajonal në samitet e kaluara ka qenë kundërshtimi i Serbisë në referimin e Kosovës si shtet.

Në këtë samit pritet të marrin pjesë liderët e gjashtë vendeve të rajonit:, Kosova, Bosnja-Hercegovina Mali i Zi, Maqedonia e Veriut, (MV), Serbia dhe Shqipëria, ashtu edhe përfaqësuesit e institucioneve më të larta në Bashkimin Evropian.