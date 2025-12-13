Kurti nga Cyrihu: Dikur kishte më shumë armatim nëpër oda sesa në kazermat e ushtrisë

Kandidati për kryeministër nga Lëvizja Vetëvendosje, Albin Kurti, ka deklaruar se në të kaluarën Kosova ka pasur mungesë të kapaciteteve mbrojtëse, duke theksuar se armatimi shpeshherë ishte më i pranishëm nëpër oda sesa në kazermat ushtarake.
Duke folur të shtunën në Cyrih, në një takim me mërgatën shqiptare, Kurti tha se historia e qëndresës shqiptare është mbështetur në oda, pushkë, këngë, valle dhe frymë kombëtare, por se sot vendi ka hyrë në një fazë tjetër zhvillimi, ku theksi duhet të vihet në ndërtimin e një shteti të fortë dhe institucioneve funksionale të mbrojtjes.
“Si komb të fortë na ka mbajtur oda, çiftelia, pushka, kënga e vallja. Por tani duhet të kalojmë te një ushtri që na mbron dhe i del zot atdheut”, u shpreh Kurti.
Ai theksoi se Kosova, ashtu si edhe Shqipëria, synon të ndërtojë forca të armatosura moderne, të harmonizuara me standardet e NATO-s.
Sipas tij, qeveria e udhëhequr nga Vetëvendosje ka bërë hapa të rëndësishëm në këtë drejtim përmes rritjes së investimeve në sektorin e mbrojtjes.