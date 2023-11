Kurti: Nuk e kam pranuar draft-statutin për Asociacionin, kurrë nuk do ta nënshkruaj

Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti duke iu përgjigjur deputetëve, ka thënë se nuk e ka pranuar draft-statutin për Asociacionin e komunave me shumicë serbe dhe kurrë nuk do ta nënshkruajë draft-statutin, pasi ai do të duhej të jetë pako së bashku marrëveshjen bazike dhe aneksin e zbatimit.

Kurti tha se i ka dërguar opinionin e tij Lajçakut dhe Borellit por nuk mund të jap detaje pasi lidhen drejtpërdrejt me draftin për Asociacionin.

Sipas tij, arsyeja që ai konsideron që do të ishte gabim që Kosova ta shkruaj një draft-statut, është që deputetja e Serbisë, Daniela Vujçiq, i cili është edhe më keq se Republika Serbe, të cilin e kanë pranuar ndërmjetësit dhe ndërmjetësuesi ka tendencën që ta gjejnë një mesatare në mes të dy drafteve.

“Ka qenë kurth për mua, jam i bindur për këtë se tash konfidincialitetin e bisedimeve nuk mund ta nxjerr, por jam i bindur edhe më shumë sot se sa në pranverë e në verë, që po të kisha shkruar një draft-statut, do të vinim në një mes Daniela Vujçiq dhe meje dhe kjo do të ishte shumë e dëmshme. Unë kam insistuar në parime dhe tash emisarët kanë ardhur me një draft statut i cili njëmend i respekton këto principe, mirëpo unë prapë kam vërejtjet dhe kritikat e mia”, tha ai, transmeton KP.

“Unë nuk e kam pranuar draft-statutin. Kurrë nuk do ta nënshkruaj draft-statutin, por kur mu tha mua nga krerët evropian, situata është urgjente dhe shansi është unik. Unë thash pritni pak se marrëveshjen bazike, aneksin e zbatimit unë tashmë i kam pranuar. Nëse dëshironi një paketë, le ta bëjmë dhe unë e pranojë si pjesë të paketës, ndonëse i kam dhënë vërejtjet para dy dite, por vetëm si pjesë e paketës, jo të nxjerrët nga paketa dhe unë nga Bashkimi Evropian kam kërkuar gjithashtu edhe çështjen e partneritetit për paqe dhe të statutit të vendit kandidat. Mund ta merreni fjalën masandej, nuk është e hijshme e pasjellshme, mos më ndërhyni se është e rëndësishme dhe nuk e kam për vete. A sa për lista të zeza, nuk korruptohem e nuk shantazhohem unë. Kot është ajo punë, lëreni listat e zeza, për tjetër kë janë listat e zeza“, tha ai.

Ai pati edhe një debat rreth popullzimit, duke thënë se më 14 shkurt ka humb popullzimi. Kurti foli edhe për të arriturën e Policisë së Kosovës për 24 shtatorin në veri, duke thënë se terroristët kanë shpresuar që policia jonë do t’ia mësynte manastirit e të vrasin prift, gjë që është evituar, duke mos rënë në kurth.

“Plani i dytë i tyre që nuk është realizuar është që ata kanë besuar se policia e jonë kur ta shoh që paramilitarët terroristë janë shumë më mirë të armatosur, ne do ta dërgojmë FSK-në në veri pa e njoftuar NATO-n dhe me atë rast do të mund të hynte Serbia në Kosovë, mirëpo ne e kemi kryer këtë gjë me policët tanë dhe njësinë speciale. Më shumë se një orë kanë luftuar shtatë policë me dhjetëra paramilitarë terroristë, nuk kanë lejuar që trupi i Afrim Bunjakut të bije në duart të forcave armiqësore“, tha ai.

Kurtit i reagoi kryetari i PDK-së, Memli Krasniqi, duke thënë se e ka pranuar një autonomi për serbët.

“Qe disa herë del dhe mashtron për letrën me NATO-në, aty nuk thuhet në asnjë fjali që FSK nuk mund të shkoj andej në veri por thuhet në dakordim me NATO-n. Për policët t’u kisha lut, bile këto ditë skuqu më mirë se sa që flet sepse i ke pas për herë të parë në histori që të kanë dal policët më elite, ata që e kanë mundur Radoiçiqin dhe terroristët e tij, të kanë protestu para zyrës për kushte më të mira, për paga, e ti një gjë të tillë nuk e ke bërë”, tha ai.