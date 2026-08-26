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Kurti pas takimit me Abdixhikun: Për herë të parë diskutuam emra konkretë për Presidentin – takimet vazhdojnë

Kryetari i Lëvizjes Vetëvendosje, Albin Kurti, ka folur pas takimit me kryetarin e Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lumir Abdixhiku, duke bërë të ditur se bisedimet për zgjedhjen e Presidentit të ri të Kosovës do të vazhdojnë.

Kurti ka thënë se në takim kanë marrë pjesë edhe presidentja Vjosa Osmani dhe Lutfi Haziri.

“Vazhduam bashkëbisedimin me kryetarin e LDK-së dhe bashkëpunëtorët e tij, Vjosa Osmani dhe Lutfi Haziri”, ka deklaruar Kurti.

Ai e ka cilësuar diskutimin si të hapur, të sinqertë dhe serioz, duke theksuar se është rritur mirëbesimi ndërmjet palëve.

“Do të vazhdojnë bisedimet për shkak se është rritur mirëbesimi dhe është hera e parë që kemi diskutuar për emra të përveçëm”, tha Kurti.

Megjithatë, Kurti sqaroi se emrat e diskutuar nuk janë persona për të cilët palët kanë marrë qëndrime paraprake.

“Nuk janë emra që ne i kemi pyetur paraprakisht, andaj në këtë fazë edhe nuk mund të flasim konkretisht për emra të veçantë, të cilët për herë të parë po i trajtojmë sot për president, presidente të ardhshme”, u shpreh ai.

Sipas Kurtit, krahas kritereve dhe parimeve për të cilat palët ishin dakorduar në takimin e kaluar, kësaj radhe janë diskutuar edhe emra konkretë.

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