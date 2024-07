Kurti për NYT: Një front i ri në Ballkan do t’i shërbente Rusisë e Serbisë

Në një opinion të publikuar në gazetën amerikane `The New York Times”, kryeministri i Kosovës, Albin Kurti, ka mbrojtur rëndësinë e NATO-së, duke theksuar se kjo aleancë ushtarake e shpëtoi popullin e Kosovës nga një katastrofë humanitare dhe ndihmoi në ndërtimin e një demokracie të qëndrueshme në Kosovë.

Kurti kujtoi vitin 1999, kur fushata mizore serbe e drejtuar nga Slobodan Milloseviq solli masakra, përdhunime dhe dëbimin e rreth gjysmës së popullsisë shqiptare të Kosovës.

“Bombardimet e qëndrueshme ajrore të NATO-s ndaj forcave dhe pozicioneve serbe ndaluan tmerrin. Aleanca dërgoi gati 50,000 trupa menjëherë pas kësaj. Kush nga populli im mund të harrojë pamjen e ushtarëve të NATO-së që u pritën me brohoritje ndërsa mbërritën? Gjatë 25 viteve të fundit, ndërsa NATO ndihmoi në çlirimin e Kosovës dhe mbajti paqen, ne në këmbim ndërtuam demokracinë për të kultivuar këtë paqe nga brenda”, ka theksuar Kurti.

Duke theksuar se ndërhyrja e NATO-s ishte humanitare, Kurti gjithashtu argumentoi se ajo i shërbeu interesave kombëtare të vendeve anëtare të NATO-së duke ndalur përhapjen e konfliktit në Evropën Perëndimore dhe duke mbrojtur sigurinë e rajonit.

Megjithëse Kosova ka arritur stabilitet, Kurti thekson se kërcënimet për sigurinë e saj janë ende të pranishme. Ai përmendi mobilizimin e forcave ushtarake serbe pranë kufirit të Kosovës dhe përpjekjet e grupeve paramilitare serbe për të destabilizuar vendin, siç ishte akti agresor në shtator të vitit të kaluar në Banjskë.

“Një front i ri në Ballkan do t’i shërbente Rusisë dhe Serbisë: Serbia mund të përpiqej të fitonte territor përmes agresionit dhe Rusia mund të fitonte një kontroll më të fortë mbi Serbinë si një satelit, përveçse do të shpërqendronte botën nga lufta që po zhvillon në Ukrainë. Nën drejtimin e Vuçiqit, Serbia ka investuar shumë si në ushtrinë e saj, ashtu edhe në bashkëpunimin ushtarak me Rusinë. Një raport i vitit 2019 nga Departamenti i Mbrojtjes i SHBA-s konkludoi se “Serbia ofron mjedisin më të favorshëm për ndikimin rus”, ka nënvizuar kryeministri Kurti.