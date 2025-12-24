Kurti prezanton sistemin raketor antitank “Panzerfaust 3”, me të cilin është pajisur FSK-ja

Kryeministri në detyrë i Kosovës, Albin Kurti, ka postuar një video të sistemeve raketore antitank gjermane “Panzerfaust 3”, të cilat i ka blerë Forca e Sigurisë së Kosovës.
“Sistemit raketor antitank gjerman Panzerfaust 3 pjesë e arsenalit mbrojtës së FSK-së. Gjatë mandatit tonë, Ministria e Mbrojtjes, përveç të tjerash, ka realizuar edhe një blerje tjetër të rëndësishme për forcimin e kapaciteteve mbrojtëse të Republikës së Kosovës: sistemin raketor antitank gjerman Panzerfaust 3, një nga sistemet më të avancuara dhe më të besueshme të këtij lloji, në përdorim nga ushtritë e vendeve të NATO-s. Investimi në mbrojtje është investim për paqen, sovranitetin dhe integritetin e Republikës sonë”, ka njoftuar Kurti nëpërmjet një shkrimi në Facebook.