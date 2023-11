Kurti raporton sot në Kuvend për takimin e fundit në Bruksel

Kuvendi i Kosovës do të mbajë sot seancë plenare.

Sipas njoftimit seanca pritet të filloj nga ora 11:00.

Derisa pikë e rendit të ditës është raportimi i kryeministrit të vendit, Albin Kurti për takimin e fundit që kishte në Bruksel në kuadër të procesit të dialogut me Serbinë më 26 tetor.

Teksa në rend dite është sërish rezoluta për mbështetjen financiare urgjente për Policinë e Kosovës dhe ajo për nevojën e ngritjes së koeficientit të pagave.

Rendi i ditës:

Raportimi i kryeministrit të Kosovës, Albin Kurti për takimin e fundit në Bruksel në lidhje me dialogun Kosovë-Serbi,

Votimi i Propozim-Rezolutës për mbështetjen urgjente financiare të Policisë së Kosovës,

Votimi i Projekt-Rezolutës nga debati parlamentar në lidhje me nevojën për ngritjen e koeficientit të pagave,

Shqyrtimi i dytë i Projektligjit për Parqet Industriale dhe Teknologjike,

Shqyrtimi i dytë i Projektligjit për kadastër të pronës së paluajtshme,

Shqyrtimi i parë i Projektligjit për Administrimin e Procedurave Tatimore,

Shqyrtimi i parë i Projektligjit për promovimin e përdorimit të burimeve të ripërtërishme të energjisë,

Shqyrtimi i rekomandimeve lidhur me Raportin e Auditorit të Përgjithshëm për Raportin Vjetor Financiar të Buxhetit të Republikës së Kosovës, për vitin 2022,

Zgjedhja e dy anëtarëve të Komisionit të Pavarur të Mediave,

Zgjedhja e një anëtari të Bordit të Radiotelevizionit të Kosovës, nga radha e komunitetit serb,

Miratimi i buxhetit të Komisionit Hetimor Parlamentar në lidhje me rastet e dhunës seksuale dhe dhunës në familje,

Shqyrtimi i Projekt-Deklaratës për raportet e Republikës së Kosovës me Shtetet e Bashkuara të Amerikës.