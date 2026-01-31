Kurti: Rënia e Pajazitit, Zejnullahut dhe Hoxhës i dha hov UÇK-së dhe vetëbesimit popullor

Kryeministri në detyrë i Kosovës, Albin Kurti ka bërë homazhe me rastin e 29-vjetorit të rënies heroike të heronjve Hakif Zejnullahu, Zahir Pajaziti dhe Edmond Hoxha.
Kurti para mediave përmendi kontributin e Zahir Pajazitit dhe bashkëluftëtarëve të tij.
“Bashkë me Presidenten e Kosovës dhe me nënkryetaren e Kuvendit dhe me kolegë nga qeveria e Kuvendi, e me aktivistë nga lëvizja, me veprimtarë të çështjes kombëtare, me luftëtarë e ish-të burgosur politikë, vendosëm sot lule të freskëta këtu te përmendorja e Zahir Pajazitit në kryeqytet, në sheshin që mban emrin e tij. Zahir Pajaziti kishte veprimtari të dendur si pak kush tjetër. Ai ishte një luftëtar i pajepur tërë jetën dhe njëkohësisht një guerilas me aksione fort të suksesshme. Bashkë me Hakif Zejnullahun dhe Edmond Hoxhën, në janarin e vitit 1997, u vranë nga pusia e forcave serbe për shkak se nuk ishte edhe e mundshme ndryshe. Aq shumë ishin tmerruar forcat armike të Serbisë nga Zahir Pajaziti, sa që vetëm kurthi, pusia, prita, mund t’i jepte shans forcave okupatore që ta eliminonin Zahir Pajazitin. Rënia e tyre i dha një hov të jashtëzakonshëm edhe vetëbesimit popullor, por gjithashtu edhe shtimit të radhëve të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës. Ashtu siç nuk mund ta mësojmë e kuptojmë historinë tonë më të re pa Ushtrinë Çlirimtare të Kosovës, ngjashëm nuk mund ta kuptojmë e mësojmë edhe Ushtrinë Çlirimtare të Kosovës pa figurën e jashtëzakonshme të komandantit Zahir Pajaziti. Në çdo janar ne i përkujtojmë ata, i kujtojmë ata në mënyrë që t’ia kujtojmë e përkujtojmë vetes sonë çmimin e lartë që kemi paguar për shtetin që kemi dhe lirinë që gëzojmë, por në të njëjtën kohë edhe për të shprehur zotimin tonë për përgjegjësitë më të larta shtetërore që kemi, se do të vazhdojmë rrugës së dëshmorëve dhe martirëve të kombit, gjaku i të cilëve është në themelet e Republikës së Kosovës. Lavdi Zahirit, Hakifit, Edmondit dhe gjithë dëshmorëve të kombit shqiptar”, tha Kurti.
Ndërkaq nënkryetarja në detyrë e Kuvendit të Kosovës, Albulena Haxhiu tha se sakrifica e tyre solli lirinë e Kosovës.
“Sot në 20-vjetorin e rënies së Zahir Pajazitit, Hakif Zejnullahut dhe Edmond Hoxhës, bëmë homazhe për të nderuar tre figura themeltare të rezistencës së armatosur dhe të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës. Ata ranë në të njëjtën ditë, pra më 31 janar të vitit 1997, dhe i dhanë një drejtim të qartë, një drejtim të fortë luftës për liri. Zahir Pajaziti ishte një nga ideatorët, por edhe një nga organizatorët e parë të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, një person me një virtyt të lartë, që besoi dhe punoi për çlirimin e Kosovës. Sakrifica e tij dhe e Hakif Zejnullahut, por edhe e Edmond Hoxhës do të mbeten gjithmonë në historinë tonë të lavdishme, por po ashtu edhe në themelet mbi të cilat qëndron sot Republika e Kosovës. Lavdi dëshmorëve, lavdi gjithë të rënëve për liri“, tha ajo.