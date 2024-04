Kurti shpreson se Franca do ta mbështesë anëtarësimin e Kosovës në KiE, pa parakushte shtesë

Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti, ka shprehur besimin se Franca do ta mbështesë Kosovën për anëtarësimin në Këshillin e Evropës pa parakushte shtesë, në përputhje me opinionin e Asamblesë së Këshillit të Evropës në votimin e 16 prillit.

Këtë Kurti e ka thënë në bisedën telefonike që ka zhvilluar me presidentin e Francës, Emanuel Macrkon të martën në mbrëmje.

“Kryeministri shprehu besimin e tij se Franca do të vazhdojë ta mbështesë anëtarësim e Kosovës në Këshillin e Evropës, pa parakushte shtesë, në përputhje me opinionin e Asamblesë së Këshillit të Evropës dhe votën historike të 16 prillit. Ai theksoi se Republika e Kosovës meriton anëtarësimin mbi bazën e performances dhe arritjeve në zhvillimin e demokracisë, të drejtave të njeriut, sundimit të ligjit dhe linjëzimit të saj me vlerat dhe politikat perëndimore”, thuhet në komunikatën e Qeverisë të dërguar të mërkurën.

Sipas komunikatës, Kurti ka insistuar në respektimin dhe zbatimin e plotë të Marrëveshjes Bazike të 27 shkurtit dhe aneksit të saj të 18 marsit.

Në këtë telefonatë, kryeministri Kurti me presidentin Macron ngriti edhe çështjen e mungesës së dënimit të autorëve të sulmit paramilitar dhe terrorist të 24 shtatorit të vitit të kaluar, në krye me Millan Radoiçiq i cili vazhdon të jetë i lirë në Serbi, pavarësisht dëshmive të qarta dhe pranimit të fajësisë për organizimin dhe përfshirjen në sulmin ku mbeti i vrarë një polic i Kosovës, thuhet nga Qeveria.

Presidenca franceze në njoftimin për bisedën e Macron me Kurtin në kontekst të aplikimit të Kosovës për anëtarësim në KiE, ka përmendur zbatimin e marrëveshjes për Asociacionit.