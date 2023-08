Kurti tregon se çfarë përfitojnë familjet që investojnë në energji efiçiente

Kryeministri Albin Kurti ka dhënë detaje tjera lidhur me hapjen e aplikimit për masat e radhës për rritjen e efiçiencës të energjisë.

Përmes një postimi në Facebook, Kurti ka shkruar se nga sot është hapur thirrja për këto masa.

“Për t’ua lehtësuar investimet në shtëpitë tuaja me qëllim që të keni dimra më të ngrohtë e vera më të freskëta, falë përkushtimit të Ministrisë së Ekonomisë dhe Ministrisë së Financave, Punës dhe Transfereve, mbështetjes së Bashkimit Evropian dhe angazhimit të Fondit të Kosovës për Eficiencë të Energjisë nga sot kemi hapur thirrjen për masat e reja për rritjen e efiçiencës energjetike në shtëpitë private”, ka shkruar ai në Facebook.

Ka shtuar se përmes këtyre masave të reja, qytetarët do të përfitojnë nga subvencionimi për termoizolim të mureve të jashtme dhe kulmeve dhe ndërrim të dritareve dhe dyerve të jashtme.

Kurti ka deklaruar se subvencioni do të mbulojë 45% të vlerës së investimit, deri në 5,500 euro. Ndërkaq sipas tij, për familjet ku shtëpia është bashkëpronësi e të dy bashkëshortëve apo në pronësi të gruas, subvencionimi arrin 50%.

“Gjatë vitit të kaluar kemi subvencionuar 10,000 familje me 5 milionë euro për të blerë pajisje efiçiente për ngrohje. Këtë vit kemi trefishuar buxhetin për pajisje dhe me 20 milionë do të investojmë në efiçiencë të shtëpive të banimit e ndërtesave shumë-banesore të destinuara për banim social”, ka shkruar ai.

Aplikimi bëhet online përmes vjegëzës në vijim: ekosova.rks-gov.net/466

Detajet në lidhje me thirrjen mund t’i gjeni këtu: www.fkee-rks.net