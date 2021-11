Kurti, ushtarëve të FSK-së: Ju jeni vazhdimësi e UÇK-së

Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti në Ditën e FSK-së ka thënë se ushtarët e kësaj force janë vazhdimësi e UÇK-së.

“Ju jeni ushtarët e një populli historik dhe madhështia e një kombi matet me historinë tonë. Kombi ynë është i madh, është një komb i lavdishëm dhe me histori. Ju jeni vazhdimësi e Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës”.

Kurti ka thënë se këta ushtarë e kanë dëshmuar veten e tyre në misione jashtë vendit.

Ai ka thënë se ata janë dëshmuar edhe kur i kanë dalë në ndihmë disa herë Shqipërisë në misione për fatkeqësitë natyrore.

“Në zemrën e ushtarit tonë është dashuria për njerëzit e keni dëshmuar në Kosovë në misione. E keni dëshmuar edhe në Shqipëri me misione për fatkeqësitë natyrore, por edhe në misione që i keni marrë përsipër ne territoret e largëta”.

“Në dijen e ushtarit është historia e popullit, secili prej jush është rritur me emra të ndritur që me vullnetin e tyre e kanë krijuar ushtrinë pa pasur ndihmë institucionesh. Qeveria do ta mbështes më së pari lulëzimin e ushtrisë së vet, ne nuk guxojmë të veprojmë ndryshe”, tha Kurti.