Kurti viziton shkollën në New York ku mësohet shqip: Një arritje e rëndësishme

Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti ka vizituar shkollën publike amerikane P.S. 108 Philip J. Abinanti në Bronx të New Yorkut, ku për të dytin vit akademik po zbatohet programi dygjuhësh anglisht-shqip.
Shkolla e konfirmon programin dygjuhësh në njoftimet e saj, ndërsa dokumentet e qytetit të New Yorkut e listojnë atë si shkollë publike në Bronx.
Kurti e ka cilësuar këtë program si një arritje të rëndësishme për komunitetin shqiptaro-amerikan, duke theksuar rëndësinë e ruajtjes dhe kultivimit të gjuhës shqipe te brezat e rinj në mërgatë.
Ai ka thënë se mësimi në gjuhën shqipe tashmë është pjesë e përditshmërisë së nxënësve, duke e lidhur këtë me ruajtjen e identitetit dhe kulturës shqiptare.
Në postimin e tij, Kurti ka përmendur edhe historinë e ruajtjes së gjuhës shqipe në diasporë, duke kujtuar arbëreshët e Italisë, Kongresin e Manastirit dhe veprimtarinë e Fan Nolit në Shtetet e Bashkuara.
“Dy vende aleate, dy popuj miq, e për të dytin vit akademik mësim në dy gjuhë, anglisht e shqip, në një shkollë në New York”, ka shkruar Kurti.
Ai ka bërë të ditur se nxënësve u ka shpërndarë abetare, fletore pune dhe libra leximi, duke theksuar se mbështetja për iniciativa të tilla do të vazhdojë.
Kurti ka falënderuar Mark Gjonajn, Drita Gjongecajn dhe drejtoren e shkollës, Stefania Cedrola Mustafa, për kontributin në këtë nismë, ndërsa nxënësve u ka uruar “mësim të mbarë”.
Programi dygjuhësh shqip-anglisht në P.S. 108 nisi në vitin shkollor 2025–2026 dhe është prezantuar si program me mësim në të dyja gjuhët.