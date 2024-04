Kush është serbi nga Prishtina që mund t’ia merr Vuçiqit Beogradin në zgjedhjet e 2 qershorit

Savo Manojlloviq, drejtor i fushatës “Nisu kah unë”, do të jetë kandidat për kryetar në zgjedhjet lokale në Beograd që do të mbahen më 2 qershor.

Manojlloviq ka precizuar se kjo lëvizje në zgjedhjet e Beogradit do të jetë si lëvizje e pavarur – dhe se në ditët në vijim do të merret vendimi nëse do të garojnë edhe në ndonjë tjetër qytet – përveq Beogradit, transmeton Telegrafi.

Por kush është Savo Manojlloviq? Ai ka lindur në Prishtinë në vitin 1986. Në biografinë e tij, thekson se ka diplomuar në fakultetin juridik në universitetin e Beogradit në vitin 2008.

Gjatë vitit 2021, organizoi bllokada dhe protesta në Beograd kundër propozimit për ndryshimin e Ligjit për Referendum dhe Iniciativës Popullore, Ligjit për Shpronësimin.

Manojlloviq synon t’ia merr pushtetin partisë së Aleksandar Vuçiqit në Beograd, qytet ky që u raportua për parregullsi të mëdha.

Lidhur me këto parregullsi reaguan edhe organizatat më të mëdha ndërkombëtare, që kërkuan përsëritjen e tyre.