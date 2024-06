Viti 1389

Të parët tanë kishin dy zgjidhje:

– Të bëhen serb,

-të mbesin ortodoks,( ishim ortodoks si familja e Kastriotit e jo katolik),

-të humbim kombin shqiptar,( ishim ne fazen e fundit te asimilimit ne sllav dhe ne serb)

-të jetojmë të nënshtruar,( na damkosnin)

-të shkojmë në Xhehenem( si besim jo Burimor nga ZOTI )

ose

-Të mbesim shqiptar,( Mbetem dhe ende jemi),

-të bëhemi bashkëudhëheqës të Perandorisë botërore,( Bashkeqeverisem Persndorine per

500 vite)

-të bëhemi zotëri( U beme dhe na u kthy krenaria)

-të bëhemi të zotët e vendeve tona,( Qeverisdm Kater Vilajetet tona dhe shume te tjera)

-të jetojmë të lirë( nga te nenshtruar u beme te Lire)

-të pranojmë Islamin ( e Kuptuam qe eshte Besim dhe Mesim nga ZOTI ) dhe

të fitojmë Xhenetin( te jemi Besim Drejte).

Të parët tanë, shumica – jo te gjithe, e bënë zgjidhjen e dytë.

Kush po na thotë ende se zgjidhja e parë kishte me qenë më e mirë?!

A nuk e dijmë se ç’nodhi me shqiptarët ortodoks në Greqi, në Serbi, në Mal të Zi dhe në Maqedoni, të cilët bënë zgjidhjen e parë ?

Tash,

Pse disa shqiptarëve iu ka mbete hatri se shumica e shqiptarëve pas vitit 1389 pranuan fenë e ZOTIT- fenë Islame?!

Pse rezonojnë me kohën e mesjetës?!

Pse kjo mendësi?!

Kush dhe Pse qendron prapa kesaj agjende anti shqiptareve musliman te ne ?!

Kush po do me na kthy para vitit 1389 ?!

Kush dhe Pse bene propagande per nxitje ne perçarje fetare edhe pse dihet se eshte Veper Penale Kunder Rendit Kushtetues dhe kunder Sigurise Kombetare ?!

Ubejd Gashi