Sufjan Eth-Thevriu (r.h) u tha shokëve të tij:

Nëse, ai që rri me ju, do t’ia çonte bisedën tuaj sulltanit (pushtetarit), a do të flisnit për diçka që e zemëron?!

I thanë: Jo!

Tha: Atëherë, ta dini, se me ju rri dikush, që e çon bisedën tuaj tek Allahu!

___________

“Et-Tebisira” e Ibnul-Xhevziut

Nga: Hoxhë Lavdrim Hamja