Kushtetuesja vendos: Një kandidat për kryetar Kuvendi mund të votohet vetëm tri herë

Gjykata Kushtetuese e Kosovës ka marrë vendim lidhur me kërkesat e Lidhjes Demokratike të Kosovës (LDK) dhe Partisë Demokratike të Kosovës (PDK) për vlerësimin e kushtetutshmërisë së “Vendimit të Kuvendit për votimin e Komisionit për votim të fshehtë”, në kuadër të seancës konstituive të legjislaturës së IX-të, të mbajtur më 29 qershor 2025.
Në aktgjykimin e publikuar, Gjykata Kushtetuese ka sqaruar se kryesuesi i seancës është i detyruar të vazhdojë me pikën 3 të rendit të ditës, që përfshin zgjedhjen e Kryetarit të Kuvendit, e cila duhet të bëhet përmes votimit të hapur.
Po ashtu, në pikën IV të aktgjykimit, Gjykata thekson se grupi më i madh parlamentar – në këtë rast Lëvizja Vetëvendosje – mund ta propozojë të njëjtin kandidat për kryetar Kuvendi vetëm deri në tre herë.
“Të ftojë përfaqësuesin e grupit më të madh parlamentar për të propozuar kandidatin/en për Kryetar/e të Kuvendit të Republikës së Kosovës, i/e cili/cila zgjedhet përmes votimit të hapur, votimi i cili mund të realizohet vetëm deri në 3 (tre) herë për kandidatin/en e njëjtë”, thuhet në vendim.
Në praktikë, kjo nënkupton se kandidatja e propozuar nga LVV, Albulena Haxhiu, e cila ka dështuar gjashtë herë të marrë votat e nevojshme për t’u zgjedhur në këtë post, nuk mund të rikandidohet më nga i njëjti grup parlamentar.