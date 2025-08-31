Kushton gjysmë milioni, por u shit menjëherë – BMW Speedtop mahnit botën

Në maj, BMW “tronditi” botën e veturave me prezantimin e modelit të bukur Speedtop, dhe çdo kopje e planifikuar për prodhim është rezervuar prej kohësh.
Speedtop tregoi se projektuesit e gjigantit gjerman ende dinë të projektojnë një kryevepër të vërtetë.
Duke pasur parasysh pamjen e saj, nuk është çudi që Speedtop tërhoqi shumë interes që nga momenti i parë që “pa dritën e ditës”.
Gjatë raportit financiar, CEO i BMW-së, Oliver Zipse, konfirmoi se të 70 shembujt e planifikuar të modelit Speedtop janë shitur tashmë “menjëherë” pas prezantimit në brigjet e liqenit të Komos në maj.
BMW nuk e njoftoi publikisht çmimin e Speedtop, por Zipse tha se çdo kopje u shit “në një gamë çmimesh të paparë më parë” për këtë kompani.
Blogu i BMW-së pohon se çmimi fillestar ishte rreth 500,000 euro, pothuajse i njëjtë me atë të Skytop, i cili është i kufizuar në 50 shembuj.
Speedtop përdor platformën BMW 8 Series dhe fuqizohet nga i njëjti motor 4.4 litërsh V8 me dy turbo që gjendet në modelin M8 Competition, i cili zhvillon 625 kuaj fuqi.
Duke pasur parasysh suksesin e Speedtop, nuk do të ishte për t’u habitur nëse BMW po punon në disa modele më të shtrenjta me edicion të kufizuar.