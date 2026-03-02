Kuvajti: 19 persona janë plagosur gjatë zgjerimit të konfliktit të SHBA-së me Iranin

Ministria e Shëndetësisë e Kuvajtit tha të hënën se 19 persona të plagosur janë shtruar në spitalet Al-Jahra dhe Al-Adan mes tensioneve rajonale në rritje pas një sulmi amerikano-izraelit ndaj Iranit, transmeton Anadolu.
Zëdhënësi i ministrisë, Abdullah Al-Sanad, tha në një deklaratë se niveli i lëndimeve janë të ndryshme, por shumica e pacientëve janë në gjendje të qëndrueshme.
“Ministria rifilloi shërbimet e klinikave ambulatore në të gjitha institucionet shëndetësore dhe vazhdoi shpërndarjen e ilaçeve në spitale dhe qendra mjekësore sipas takimeve të planifikuara”, shtoi ai.
Sanad u bëri thirrje pacientëve me gjendje jo-urgjente të vizitojnë qendrat e kujdesit shëndetësor parësor, për të lehtësuar presionin mbi spitalet dhe për të lejuar departamentet e urgjencës të përqendrohen në rastet kritike.
“Ministria vazhdon të zbatojë plane operative dhe parandaluese për të siguruar shërbime të pandërprera dhe për të mbrojtur shëndetin publik”, shtoi ai.
SHBA-ja dhe Izraeli nisën një sulm në shkallë të gjerë ndaj Iranit të shtunën, duke vrarë disa udhëheqës të lartë iranianë, përfshirë Udhëheqësin Suprem Ajatollah Ali Khamenei.
Në përgjigje, Teherani është hakmarrë me sulme me dronë dhe raketa që synojnë Izraelin, si dhe vendet rajonale të cilat janë shtëpia e aseteve amerikane.