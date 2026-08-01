Kuvajti rrëzon dronë iranianë që synonin veriun e vendit dhe ishullin Bubiyan

Kuvajti tha të shtunën se forcat e tij të armatosura shkatërruan dronë iranianë pasi sulme shënjestruan një objekt qeveritar si dhe automjete civile në ishullin Bubiyan, duke shkaktuar dëme materiale, por pa viktima, transmeton Anadolu.
Zëdhënësi i Ministrisë së Mbrojtjes, Saud Al-Atwan, tha se forcat e armatosura zbuluan “dronë armiqësorë” në hapësirën ajrore të Kuvajtit që nga orët e para të së shtunës dhe se “i kanë goditur dhe shkatërruar”.
Ai tha se “agresioni iranian” vuri në shënjestër disa objekte jetike, përfshirë një objekt qeveritar në veriun e Kuvajtit dhe automjete në pronësi të një kompanie civile në ishull.
Mbetjet e dronëve shkaktuan dëme materiale, por nuk pati të lënduar, shtoi Al-Atwan.
Forcat e armatosura “mbeten në gatishmëri të vazhdueshme dhe po marrin të gjitha masat e nevojshme, në koordinim me autoritetet përkatëse, për të mbrojtur sovranitetin e Kuvajtit dhe për të garantuar sigurinë e qytetarëve dhe banorëve”, tha ai.
Incidenti ndodh në një kohë kur armiqësitë mes SHBA-së dhe Iranit janë rritur sërish javët e fundit, me Washingtonin që ka kryer sulme ndaj Iranit, ndërsa Teherani është kundërpërgjigjur duke vënë në shënjestër ato që i cilëson si objekte dhe pajisje ushtarake amerikane në gjithë rajonin.