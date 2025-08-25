Kuvendi i Mitrovicës së Veriut vendos – Rrugët kryesore do të kenë emra shqiptarë

Kuvendi Komunal i Mitrovicës së Veriut ka marrë sot vendim për riemërimin e 87 rrugëve në veri të qytetit, duke i vendosur emra shqiptarë.
Sipas vendimit, disa nga rrugët kryesore që do të riemërohen janë:
Rruga që shtrihet nga monumenti i Car Lazarit deri te ura kryesore ibarike do të quhet Korzo.
Rruga nga ura lindore në lagjen boshnjake deri te Shkolla Teknike do të quhet Isa Boljetini.
Rruga e Çlirimit do të riemërtohet në 8 Maj.
Rruga “Car Lazar” është riemëruar “Korza”.
Në listën e rrugëve të riemëruara përfshihen edhe emra të personaliteteve të njohura, përfshirë pjesëtarë të ish-UÇK-së dhe figurave kombëtare, si:
Nënë Tereza, Isa Boljetini, Safet Boljetini, Fatima Xhaka, Bisljim Ademi, Alji Ahmeti, Tef Vokri, Elena Agjika, Ganimete Terbeshi, Adem Mikulovci, Fehmi Agani, Adam Mripa, Gazmend Brahimi, Sami Frasheri, Kadri Kadriu, Fan Nolji, Sinan Bajrami, Hiden Hiseni, Latif Berisha dhe të tjerë.
Ky vendim synon thellimin e identitetit shqiptar në hartën urbane të veriut të Mitrovicës dhe respektimin e figurave të njohura historike dhe kombëtare.