Kuvendi nesër mblidhet dy herë – shqyrton edhe skemat pensionale

Kuvendi i Kosovës do të mblidhet të enjten dy herë – një herë për vazhdimin e punimeve nga seancat e kaluara me fillim nga ora 11:00, ndërsa në orën 14:00 pritet të fillojë një seancë e jashtëzakonshme ku në rend dite janë vetëm dy pika.

Në njoftimin për media nga zyra për informim e Kuvendit, njoftohet se në seancën e parë do të shqyrtohen disa projektligje që kanë mbetur nga disa seanca të muajve të kaluar.

Ky është rendi i ditës për seancën e orës 11:00.

I. Pikat e papërfunduara nga Seanca plenare, e mbajtur më 20 prill, 29 qershor dhe 10 korrik 2023:

9.Votimi në lexim të dytë i Projektligjit nr.08/L-184 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr. 06/L-024 për trajtimin e ndërtimeve pa leje,

10.Shqyrtimi i Propozim-rezolutës për shpenzimet e parasë publike për dy vite mandat të Qeverisë së Republikës së Kosovës.

II. Pika e papërfunduar nga Seanca plenare, e mbajtur më 4 maj dhe 10 korrik 2023:

13.Votimi i rekomandimit lidhur me raportin e auditimit të performancës menaxhimi i projektit “Bashkimi i qytetit të Ferizajt”.

III. Pika e papërfunduar nga Seanca plenare, e mbajtur më 22 qershor 2023:

4.Votimi i Projekt-Rezolutës nga interpelanca me ministrin e Ministrisë së Financave, Punës dhe Transfereve, z. Hekuran Murati për çështjen: “Rishikimi i buxhetit të Republikës së Kosovës dhe rritja e pagave në sektorin publik”.

IV. Pikat e papërfunduara nga Seanca plenare, e mbajtur më 8 dhe 15 qershor 2023:

22.Votimi për emërimin e dy (2) anëtarëve të Bordit Mbikëqyrës të Agjencisë Kosovare për Krahasim dhe Verifikim të Pronës,

23.Zgjedhja e dy (2) anëtarëve të Bordit të Radiotelevizionit të Kosovës.

V.Pika e papërfunduar nga Seanca plenare, e mbajtur më 6, 7 prill dhe 7 qershor 2023:

4.Votimi i Propozim-Rezolutës për punën dyvjeçare të Qeverisë së Kosovës.

Ndërsa në orën 14:00, në seancën e jashtëzakonshme, do të jenë në rend dite dy pika, e njëra nga to ka të bëjë me ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për Skemat pensionale të financuara nga shteti.

Ky është rendi i ditës:

Shqyrtimi i parë i Projektligjit nr. 08/L-248 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr.04/L131 për Skemat pensionale të financuara nga shteti,Shqyrtimi i parë i Projektligjit nr.08/L-239 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr.06/L-114 për zyrtarët publikë, i ndryshuar dhe plotësuar me Ligjin nr.08/L-128.