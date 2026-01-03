Ky ankth për botën: “Izraeli i Madh”, jo më vetëm një hartë!

Një shtet me tipare naziste që nuk ka vetëfrenim, si Gjermania e Hitlerit!
Viti 2025 është viti kur kufijtë u shkelën, pas të cilit “Izraeli i Madh” nuk është më vetëm një hartë!
Projekti “Izraeli i Madh” është rikthyer në plan të parë të zbatimit praktik. Këto nuk janë më vetëm deklarata, por lëvizje në terren në të cilat Izraeli ka pushtuar tokat e fqinjëve të tij mes shqetësimit dhe heshtjes ndërkombëtare. Nga Siria në Damask… nga Libani në lumin Litani… nga Bregu Perëndimor në aneksim… nga Gaza në vendbanime.
Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu përmbushi premtimin e Trump-it në vitin 2025 dhe Izraeli u bë më i madh. Kufijtë e tij tani janë zhvendosur thellë në territorin sirian dhe libanez.
Pas rënies së regjimit të Assad-it, ushtria izraelite depërtoi në Sirinë jugore, duke shkelur Marrëveshjen e Ndarjes së Forcave të vitit 1974. Flitej për një zonë me thellësi 10 km, pastaj 15 km, dhe më pas u ndërtuan qendra të përhershme: Ghamata, Golan, Tiyala, Qader.
Netanyahu kërkoi një zonë të demilitarizuar nga Golani në Damask, që mbulonte rreth 400 kilometra katrorë. Ky zgjerim në Siri përkoi me përpjekjet për ta zgjeruar zonën në Liban në shkurt të vitit 2025, pasi afati i fundit për tërheqjen e Izraelit nga Libani jugor kishte skaduar.
Ushtria izraelite mbeti në pushtimin e pesë pikave në territorin libanez dhe gradualisht krijoi një zonë tampon. Këto pika u transformuan në baza ushtarake rreth të cilave u ndërtuan mure që shtrihen në territorin libanez.
Në Bregun Perëndimor, politika “hap pas hapi” dëshmoi hapa historikë. Në vitin 2025, projekti Ewan u miratua për të ndërtuar 3,500 njësi banimi midis Ma’ale Adumim dhe Jerusalemit, një hap që hap rrugën për ndarjen e Bregut Perëndimor në gjysmë. Në shtator, Smotrich, udhëheqësi i projektit, paraqiti një propozim për aneksimin e 82% të Bregut Perëndimor.
Një marrëveshje e re armëpushimi në Gaza u arrit më 9 tetor 2025, e cila parashikon një tërheqje të plotë të Izraelit nga Rripi i Gazës në dy faza. Por Izraeli u pajtua me fazën e parë. Ata vendosën një vijë të verdhë me blloqe betoni, dhe tani ka një zonë të kuqe dhe një zonë të gjelbër, Gaza e re do të jetë nën kontrollin izraelit, dhe Gaza e vjetër është vendi ku do të ngjeshen dy milionë njerëz.
Komandanti i ushtrisë izraelite e bëri të qartë se vija e verdhë është kufiri i ri i Izraelit. Këto zgjerime tokësore kanë hapur kufijtë e Izraelit, dhe këtë vit Izraeli zgjeroi kufijtë e tij nga Katari në Iran, me deklarata amerikane që promovojnë idenë se duhet të harrojmë kufijtë Sykes-Picot. /tesheshi