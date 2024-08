Ky dron futet në xhepin tuaj dhe është më i lehtë se telefonat e sotëm

Droni i ardhshëm i DJI ka dalë në internet në disa raste dhe ne e dimë se çfarë të presim prej tij.

DJI po përgatitet të lëshojë dronin e saj të parë ultra-kompakt, DJI Neo. Edhe pse kompania nuk ka njoftuar një datë zyrtare të prezantimit, as specifikimet e pajisjes, një seri rrjedhjesh në ueb na japin një paraqitje të shkurtër të asaj që mund të presim.

Sipas sinjalizuesit të Platformës X, DJI Neo do të zbulohet më 20 gusht. DJI duhet të prezantojë më pas kombinimin Fly More, kombinimin Motion Fly More dhe dronin.

Specifikimet, të cilat janë publikuar, sugjerojnë se DJI Neo peshon vetëm 135 gram, që është shumë më pak se telefonat premium të sotëm si iPhone 15 ose Galaxy S24 Ultra.

DJI Neo supozohet të ketë një sensor 1/2 inç me një lente 13MP dhe një fushë shikimi 117,6 gradë. Kamera mund të regjistrojë video 4K me 30 FPS, si dhe rezolucion Full HD (1920 x 1080 pixel) në 60 FPS.

Droni do të ketë shtatë mënyra fluturimi, duke përfshirë Normal, Kinema, Sport dhe Manual. Ai do të përdorë 22 GB hapësirë të brendshme për ruajtjen e të dhënave dhe do të zgjerohet përmes kartës SD.

Sipas informacioneve të disponueshme, droni DJI Neo do të ketë një distancë maksimale fluturimi prej shtatë kilometrash, GPS të brendshëm dhe mbështetje për modalitetin e personit të parë.

Bateria 1435 mAh do ta lejojë atë të fluturojë për 17 deri në 18 minuta dhe mund të zëvendësohet lehtësisht me një bateri tjetër të plotë.