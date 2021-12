Ky është fruti mrekulli që mbron shikimin

Ky frut, i cili jo vetëm është i mirë për shëndetin, si të gjitha frutat , por edhe për mbrojtjen e shikimit, konsumohet rrallë. Ai bën mrekulli dhe vetitë e tij të dobishme janë të panjohura për publikun e gjerë.

Po flasim për kivin, frutin që vjen nga Kina jugore.

Kivi është i pasur me ujë, ndërsa veprimi i tij antioksidant luan një rol kryesor në krahasim me frutat e tjera. Në fakt, kivi përmban një përmbajtje më të lartë të vitaminës C sesa portokalli.

Gjithashtu përmbajtja e tij me fitokemikale me aktivitet antioksidues, si luteina dhe zeoksantina dhe janë mburojë për shikimin tonë.