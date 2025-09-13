Ky është Turbo S i ri – 911 më i fuqishëm i Porsche ndonjëherë

Vitin e kaluar, Porsche 911 Carrera GTS kaloi në modalitetin hibrid në ndjekje të më shumë fuqisë pa rritur emetimet.
Tani, Turbo i plotfuqishëm po bën të njëjtën gjë – dhe efektet janë të thella.
Me 701 kuaj fuqi, një kohë 0-96 km/h prej 2.4 sekondash dhe një kohë xhiroje në Nurburgring Nordschleife 14 sekonda më të shpejtë se paraardhësi i tij, Porsche 911 Turbo S i vitit 2026 – i cili debutoi në Panairin e Automobilave të Mynihut – është një përbindësh absolut.
Motori i ri, 992.2 Turbo S përdor të njëjtin sistem bazë “T-Hybrid” si Carrera GTS.
Si gjithmonë me Turbo S, sistemi i tërheqjes në të gjitha rrotat është standard.
Pastaj është çmimi. Turbo S i ri fillon nga 272,650 dollarë.