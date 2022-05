Ky është vakti ideal për të ngrënë një mollë nëse doni përfitime maksimale shëndetësore

Në mëngjes

Sipas studimeve, duhet të hani një mollë në orët e mëngjesit. Kjo pasi mollët janë të pasura me fibra dietike, pektinë, e cila gjendet në lëkurën e saj. Meqenëse shumica e njerëzve kanë probleme me tretjen për shkak të orareve të gjumit ose zakoneve të vonuara të të ngrënit, mollët menjëherë në mëngjes, pasi zgjoheni është një ide e mirë. Kështu, ngrënia e një mollë në mëngjes mund të stimulojë lëvizjen e zorrëve më mirë se çdo frut tjetër.

Së dyti, pektina mund të ndihmojë gjithashtu në mbrojtjen e acidit laktik dhe të ndihmojë bakteret e pranishme në të të rriten më mirë në zorrën e trashë. Kjo do të ndihmojë më tej në një aparat tretës më të shëndetshëm. Përveç kësaj, pektina në mollë mund të ndihmojë në largimin e toksinave pasi çon në eliminimin e kancerogjenëve, një substancë përgjegjëse për prodhimin e kancerit.

Nëse hani mollë gjatë natës ose në mbrëmje, ky frut që ndihmon tretjen e ushqimit mund të kthehet kundër jush dhe të ngarkojë funksionet tuaja të zorrëve. Kjo do të thotë që mollët gjatë natës do të prodhojnë gaz dhe do t’ju bëjnë të ndiheni shumë të pakëndshëm gjatë orëve të para.

Gjithashtu, acidi organik në mollë mund të rrisë acidin e stomakut më shumë se niveli normal dhe mund të pengojë lëvizjen e zorrëve.

Prandaj, është mirë që të hani mollë në mëngjes menjëherë pasi të zgjoheni ose si një meze të lehtë midis vakteve për të marrë përfitimet maksimale të saj, të cilat përfshijnë lëndët ushqyese, humbje peshe, lëkurë të mirë, tretje të mirë dhe një trup të shëndetshëm në planin afatgjatë.