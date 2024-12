Ky lajm do t’i gëzojë fansat e PlayStation

Raportimet e reja sugjerojnë se Sony është duke punuar në një tastierë lojërash të dorës që do t’i lejojë lojtarët e PlayStation të luajnë në lëvizje.

Tregu i konsolave të dorës mund të bëhet shumë interesant. Lojtarët e mëdhenj në fushën e konsolave të video-lojërave (përjashtuar Nintendo) janë të interesuar të hyjnë në këtë pjesë të tregut.

Pasi u shfaqën thashethemet për një pajisje lojërash portative Xbox, një raport i ri tani sugjeron që Sony po punon gjithashtu në një tastierë lojërash në dorë.

Sony thuhet se aktualisht po zgjeron burimet e saj harduerike për të zhvilluar një tastierë portative, të dorës. Pajisja thuhet se është në fazat e hershme të zhvillimit dhe duhet të jetë mjaft e fuqishme për të ekzekutuar lojëra PlayStation 5.

Nuk dihet nëse tastiera do të ofrojë të paktën fuqinë e ofruar nga PlayStation 5 bazë apo nëse do të ekzekutojë të njëjtat lojëra, por në një format me specifika më të ulëta.

Raportet tregojnë se Sony dëshiron të marrë të paktën një pjesë të tregut të konsolave të dorës të dominuar nga Nintendo, i cili ka qenë dominues në vitet e fundit dhe veçanërisht që nga shpallja e Switch.

Theksohet se jemi ende vite larg shpalljes së konsolës së dorës Sony dhe mund të ndodhë që kompania ta refuzojë plotësisht këtë ide nëse strategjia nuk rezulton e realizueshme.