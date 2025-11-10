Ky Mercedes i rrallë V8 është shitur tashmë 3 herë, edhe pse ka vetëm 1,499 km të kaluara

Mercedes-AMG C 63 S Coupe Final Edition 2023 po konsiderohet si një nga modelet që mund të bëhet klasik në të ardhmen, pasi është versioni i fundit me motor V8.
Dhe një ekzemplar me vetëm 1,499 km u shit në Bring a Trailer për 105,000 dollarë, ndonëse kishte kushtuar 129,000 dollarë vetëm një vit më parë.
Historia e vërtetë, megjithatë, nuk është vetëm potenciali i saj si investim. Pavarësisht se është mezi dy vjeç dhe tregon vetëm 932 milje (1,499 km) në kilometrazh, kjo C63 S ka pasur tashmë tre pronarë dhe regjistrime në Karolinën e Jugut, Dakotën e Veriut dhe Montanën.
Me vetëm 499 njësi të prodhuara, ky model përfaqëson fundin e një epoke për AMG.
Paketa “Final Edition” shtonte mbi 36,000 dollarë në çmimin bazë, duke e bërë këtë version më të veçantë dhe të kërkuar.
Ekspertët besojnë se rënia e vlerës ka ngadalësuar dhe se në vitet e ardhshme çmimet mund të fillojnë të rriten.
Për shumë entuziastë, ky është modeli që shënon lamtumirën e lavdishme të motorëve V8 te C-Class.