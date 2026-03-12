Ky minfurgon luksoz nga Mercedes-Benz po vjen në Amerikë

Mercedes-Benz ka një furgon të ri elektrik të quajtur VLE. Është një makinë që pritej të shfaqet në Kinë, ku minifurgonët luksozë shërbejnë si limuzina – por Amerika nuk do ta humbasë këtë.
Prodhuesi i makinave planifikon të ofrojë një version me bazë të gjatë të VLE në Shtetet e Bashkuara.
VLE përdor platformën Van Architecture të prodhuesit të makinave. Mercedes e prezantoi furgonin e ri në vitin 2025 me konceptin Vision V, dhe versioni i prodhimit ruan shumë nga elementët e tij origjinalë të dizajnit.
Në varësi të modelit, furgoni përmban një grilë të ndriçuar, dritat e ditës në formë ylli dhe një yll në këmbë në kapakun e motorit.
Në pjesën e pasme, dritat e pasme në formë harku integrohen me spoilerin. Mercedes pretendon se furgoni gjithashtu ka një koeficient të rezistencës rrëshqitëse prej 0.25.
VLE 300 do të lansohet i pari. Ai ka një motor elektrik me 272 kuaj fuqi (203 kW). Do të vijë VLE 400, i cili ka një motor elektrik prej 409 kuajsh (305 kW).
400 mund të përshpejtojë nga 0 në 100 kmh në 6.4 sekonda. Sistemi i tërheqjes në të gjitha rrotat do të jetë i disponueshëm nëpërmjet një motori elektrik të pasmë që aktivizohet vetëm kur automjeti ka nevojë për fuqi ose tërheqje shtesë.
Furgoni vjen me një bateri nikel-mangan-kobalt prej 115.0 kilovat-orë (të përdorshme) me teknologji 800 volt. Mercedes pretendon se furgoni ka një rreze përshkimi prej mbi 700 kilometrash sipas standardit WLTP të Evropës, me makinën e aftë të shtojë 221 milje në vetëm 14 minuta.
VLE vjen me pezullimin me ajër Airmatic, i cili përdor të dhënat e Google Maps për ta mbajtur automjetin sa më ulët të jetë e mundur për aq kohë sa të jetë e mundur për të maksimizuar efikasitetin.
Pezullimi mund të ofrojë deri në 1.5 inç udhëtim. Furgoni ka deri në shtatë gradë drejtimi me rrotat e pasme, duke i dhënë VLE-së një rreze kthimi prej 35.75 nyjesh nga njëra anë në tjetrën.
VLE-ja e re mund të mbajë gjashtë deri në tetë persona në tre rreshta vendesh, varësisht nga konfigurimi dhe baza e rrotave, dhe ne presim një larmi.
Mercedes do të ofrojë tre opsione të konsolës qendrore, duke përfshirë një kompakte me të paktën një panel karikimi pa tel dhe një njësi më të madhe, të kontrolluar nga temperatura.
Brenda, paneli është si ai i konceptit Vision V, me një ekran shoferi 10.3 inç, një ekran infotainment 14.0 inç dhe një panel interaktiv 14.0 inç për pasagjerin.
Në pjesën e pasme, Mercedes ofron një ekran masiv 31.1 inç 8K që hapet poshtë nga pjesa e sipërme e tavanit për argëtim, i cili përfshin një kamerë 8.0 megapiksel për thirrje konferencash biznesi.
VLE do të jetë i disponueshëm me vende Roll & Go, të cilat u lejojnë përdoruesve të lëvizin manualisht vendet përpara dhe prapa dhe t’i fiksojnë ato në vend.
Mercedes gjithashtu do të ofrojë vende të rregullueshme elektrikisht. Karakteristikat luksoze përfshijnë kontrollin e klimës me tre zona, tavolina për ulëset e pasme, një ekran në VR dhe një sistem zëri Burmester 3D Surround Sound me 22 altoparlantë me Doby Atmos.
Kompania pretendon se VLE do të ofrojë deri në 28.0 metra kub hapësirë ngarkese me tre rreshta ulësesh, por do të publikojë specifikimet përfundimtare të furgonit, duke përfshirë detaje specifike për tregun, siç janë çmimi, fuqia dhe kapaciteti, më afër lansimit.