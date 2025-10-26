Ky opsion i fshehur në Viber zbulon nëse dikush ju ka bllokuar

Nëse dyshoni se jeni bllokuar në Viber, ekziston një mënyrë e thjeshtë për ta kontrolluar.
Aplikacioni kurrë nuk tregon një mesazh që e konfirmon këtë, por ka një opsion të fshehur në Viber që mund t’ju tregojë nëse dikush ju ka bllokuar. Mjafton të vini re disa detaje të vogla që ndryshojnë kur jeni bllokuar në Viber.
Shenja e parë që jeni bllokuar në Viber është zhdukja e fotove të profilit të personit. Nëse më parë mund të shihni foton dhe tani në vend të saj shfaqet një siluetë gri, kjo është një tregues thuajse i sigurt që kontakti ju ka bllokuar. Sinjali i dytë është statusi i mesazheve.
Kur jeni bllokuar në Viber, mesazhet tuaja duken sikur janë dërguar, por kurrë nuk marrin statusin “dërguar”. Në vend të dy shenjave të purpurt, mbetet vetëm një e vetme gri, pa marrë parasysh sa gjatë prisni.
Ajo që shumë njerëz nuk e dinë është se konfirmimi përfundimtar fshihet në një opsion të fshehur brenda profilit të kontaktit në Viber. Nëse hyni në profilin e personit dhe shihni që opsioni “Thirr përmes Viber” është i çaktivizuar, kjo do të thotë që nuk mund të bëni thirrje sepse jeni bllokuar. Kur kontakti heq bllokimin, butoni i thirrjes bëhet përsëri aktiv.
Hapni bisedën me personin për të cilin dyshoni se ju ka bllokuar. Dërgoni një mesazh të shkurtër dhe përpiquni të hyni në profilin e tij/saj. Nëse nuk shihni më foton e profilit, statusin “i fundit i parë” dhe mesazhi nuk merr dy shenja të kontrollit, është thuajse e sigurt që jeni bllokuar në Viber.
Është e rëndësishme të dini se bllokimi vlen vetëm brenda aplikacionit. Kjo do të thotë që personi mund t’ju dërgojë ende SMS, t’ju thërrasë në mënyrë tradicionale ose të komunikojë me ju përmes platformave të tjera. Vetëm brenda Viber-it nuk do të mund të shkëmbeni mesazhe, foto dhe thirrje.
Edhe pse Viber nuk tregon një njoftim për bllokimin, mjafton të kontrolloni opsionin e fshehur dhe sjelljen e mesazheve. Nëse nuk mund të shihni foton e profilit, statusin dhe opsionin për thirrje, kjo do të thotë që jeni bllokuar në Viber.