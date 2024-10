Ky truk i Google Maps do ta bëjë jetën tuaj më të lehtë

Google Maps shpesh mund të na ndihmojë nëpër rrugë të njohura dhe të panjohura çdo ditë – kjo është arsyeja pse është gjithmonë e dobishme kur zbulojmë një truk të ri.

Një përdoruese e TikTok zbuloi një veçori interesante që e bën Google Maps edhe më të dobishëm, pasi përdoruesit mund të marrin mijëra informacione menjëherë.

Ky “hakim” do t’ju zbulojë me një lëvizje të thjeshtë se cilat institucione ndodhen pranë jush.

Zakonisht, kur ruani një vendndodhje si një restorant, do të shihni vlerësimin e tij me yje etj. Megjithatë, nëse ruani një vendndodhje si pjesë e një liste, mund të përdorni gjithashtu një emoji si ikonë.

Në shembullin e dhënë nga kjo tiktokere, është një restorant me ushqim deti, dhe kur e ruani në listën e quajtur “fruta deti”, mund të përdorni ikonën e peshkut. Në atë rast, do të shfaqet në hartë me ikonën e peshkut, si gjithë të tjerët nga lista.

Natyrisht, e gjithë kjo kërkon pak kohë, por jua bën jetën shumë më të lehtë, sidomos kur e gjeni veten në një vend që nuk e njihni shumë mirë dhe dëshironi të vizitoni sa më shumë vende.