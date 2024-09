Ky ushqim përmirëson tretjen dhe ul rrezikun e gurëve

Domatet nuk janë vetëm të shijshme, por edhe një thesar i vërtetë vitaminash. Ato janë të pasura me vitamina B, C, A dhe K, si dhe me magnez, kalcium, jod, fluor, kalium, bakër dhe hekur. Çdo mikroelement është i dobishëm në mënyrën e vet.

Domatet kanë një efekt diuretik, stimulojnë nxjerrjen e kripërave nga trupi dhe parandalojnë depozitimin e tyre. Përveç kësaj, ato ndihmojnë në normalizimin e tretjes. Fibra është e dobishme për lëvizjen e ushqimit përmes traktit gastrointestinal, duke siguruar lëvizje të rregullta të zorrëve, transmeton Klankosova.tv.

Vetitë unike të domates lidhen me antioksidantin likopen që përmban. Shkencëtarët kanë vërtetuar se likopeni ul rrezikun e kancerit dhe gurëve në veshka, shkruan Index.hr.

Nëse keni pankreatit, diabet, gastrit, gurë në tëmth ose sëmundje të mëlçisë, domatet duhet të përjashtohen nga dieta juaj. Ky ushqim mund të përkeqësojë rrjedhën e simptomave, ndaj është e rëndësishme që të konsultoheni me mjekun përpara konsumimit.