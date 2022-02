Lagarde: Rritja e shpejtë e normës së interesit nuk është zgjidhje për inflacionin

Christine Lagarde, presidente e Bankës Qendrore Evropiane (BQE), paralajmëroi se “rritja e shpejtë e normës së interesit” pas pandemisë së llojit të ri të koronavirusit (COVID-19) nuk mund ta zgjidhë problemin e inflacionit dhe mund të rrezikojë rimëkëmbjen ekonomike.

Duke folur për rrjetin mediatik gjerman “Redaktionsnetzwerk Deutschland” (RND), Lagarde paralajmëroi se rritja e normës së interesit këtë vit nuk do të jetë një zgjidhje për çmimet e larta të naftës dhe ngushtimin e furnizimit që nxit inflacionin.

“Kjo (rritja e normës) nuk do të zgjidhë asnjë nga problemet aktuale. Nëse veprojmë shumë shpejt tani, rimëkëmbja e ekonomive tona mund të humbasë vrullin e konsiderueshëm dhe vendet e punës mund të jenë në rrezik”, deklaroi ajo duke theksuar se BQE-ja do t’i kthejë normat negative të interesit në pozitive vetëm gradualisht dhe do ta bëjë këtë nëse të dhënat ekonomike e lejojnë.

Lagarde u shpreh gjithashtu në lidhje me momentin e rritjes së normës së interesit.

“Aktualisht jemi duke monitoruar shifrat në rritje të inflacionit që kemi përfshirë në parashikimin tonë. Inflacioni ka të ngjarë të jetë më i lartë sesa parashikimi ynë në dhjetor. Analiza do të bëhet në mars dhe më pas do të shohim”, nënvizoi shefja e BQE-së.

Inflacioni vjetor i Eurozonës arriti në 5,1% në muajin e parë të vitit, niveli më i lartë i regjistruar ndonjëherë deri më sot, kryesisht për shkak të rritjes së çmimeve të energjisë.

Christine Lagarde theksoi po ashtu se vala aktuale e pandemisë me variantin “Omicron” dhe kufizimet e lidhura me të ka të ngjarë të vazhdojnë të kenë një ndikim negativ në rritje.

“Moderimi në vrullin e rritjes ka rezultuar kryesisht nga përhapja e shpejtë e variantit «Omicron». Masat kufizuese që pasuan atë, kanë dobësuar aktivitetin ekonomik, veçanërisht në shërbimet e konsumatorit të tilla si udhëtimi, turizmi, mikpritja dhe argëtimi”, vijoi ajo.

Sidoqoftë, efekti ekonomik i valës aktuale të pandemisë duket të jetë më pak i dëmshëm për aktivitetin sesa ato të mëparshmet, sipas Lagarde.

Ajo tërhoqi vëmendjen se ngushtimet do të vazhdojnë ende për disa kohë, por ka disa shenja se ato mund të fillojnë të lehtësohen dhe kjo do të lejojë që ekonomia të rritet fuqishëm më vonë këtë vit.

“Momenti i rritjes u moderua (në nëntor), por të dhënat e fundit konfirmuan se rritja tremujore u ngadalësua me 0,3% në çerekun e fundit të vitit 2021, gjë që mundësoi rikuperimin e produktit të brendshëm bruto (PBB) në nivelin e tij prepandemik”, shtoi presidentja e Bankës Qendrore Evropiane. /trt