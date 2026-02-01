Lajçak në telashe nga Epstein/ Dorëhiqet si këshilltar i Sigurisë Kombëtare të kryeministrit sllovak

Miroslav Lajçak, një nga figurat më të njohura të diplomacisë sllovake dhe evropiane, ka njoftuar dorëheqjen nga pozita e këshilltarit të kryeministrit të Sllovakisë, Robert Fico, pas daljes së emrit të tij në dokumentet që lidhen me skandalin e Jeffrey Epstein, financierit amerikan të dënuar për abuzime seksuale dhe trafikim njerëzish.
Situata mori vëmendje të madhe kur u bë e ditur se Lajçak kishte komunikuar më parë me Epstein, duke ngritur pikëpyetje për natyrën e këtyre kontakteve.
Si ndodhi gjithçka?
Emri i Lajçakut u përmend në disa komunikime me Epstein, duke ngjallur debat publik dhe shqetësime për figurën e tij diplomatike. Pavarësisht se Lajçak ka një karrierë të gjatë dhe të shquar diplomatike, duke përfshirë detyra si Ministër i Jashtëm dhe i dërguari i BE-së për dialogun Kosovë–Serbi, reagimi ndaj këtyre zbulimeve ishte i menjëhershëm.
Deklarata e Lajçakut
Në deklaratën e tij, Lajçak mohoi se mesazhet apo komunikimet me Epstein ishin të natyrës kompromentuese. Ai theksoi se kontaktet ishin rastësore dhe jo profesionale, dhe se nuk ka përfituar ndonjë gjë nga këto ndërveprime. “Nëse do të kisha ditur më parë për natyrën kriminale të veprimeve të Epstein, nuk do të kisha ndërvepruar me të”, u shpreh Lajçak. Ai po ashtu tha se nuk mund të konfirmojë saktësinë e të gjitha mesazheve, duke i përshkruar ato si informale.
Reagimi i kryeministrit Fico
Kryeministri Robert Fico pranoi dorëheqjen e Lajçakut, duke e përshkruar atë si një diplomat të jashtëzakonshëm. Fico kritikoi reagimet publike, duke i konsideruar të ekzagjeruara dhe të bazuara në spekulime dhe tha se dorëheqja është një hap për të shmangur rrezikun e reputacionit të keq për shtetin sllovak në këtë periudhë të ndjeshme.