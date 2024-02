“Ashtu siç lanë disa herë çdo ditë fytyrën dhe duart tuaja me ujë, sepse ti me to takon njerëzit, ashtu duhet të lashë edhe zemrën, të cilën ta sheh Allahun i Lartmadhëruar.

Laje këtë zemër dhe çdo ditë premto se në të nuk do të depozitosh mllefe, urrejtje, smirë dhe kujtime të hidhura, të cilat janë pranga, që të pengojnë të lëvizësh, të ecësh, të punosh dhe që të ndalojnë të kënaqesh në jetën tënde!”

Dr. Selman El-Aude